Frânske plysje stekt kollega’s dea

Yn Parys hat in 45-jierrige meiwurker fan ‘e plysje tongersdei fjouwer kollega’s deastutsen. Dat barde om ien oere hinne op it haadburo fan ‘e plysje yn ‘e Frânske haadstêd. De slachtoffers binne trije manlju en in frommeske.

De man, Mickaël K., brûkte in keramysk mes foar syn die. In oare plysje hat him deasketten. K. wurke sûnt 2003 op it plysjeburo. Hy die dêr administratyf wurk. It mes hat er it buro yn slûke. Neffens tsjûgen hie er spul mei syn kollega’s hân. De relaasje mei syn sjef wie neffens ferskate media ek min. Oer it motyf is neat bekend. Wol melde ferskate media dat de man him koartlyn bekeard hat ta de islam. Syn frou is neffens de kranten ek moslim. Hy hie net in strafblêd.

It Frânske parlemint hat tongersdei in minút stilte hâlden om de slachtoffers te betinken.