Folgje it livebloch fan Omrop Fryslân oer it boereprotest

Mear as trijehûndert trekkers út Fryslân, Grinslân en Drinte binne op dit stuit ûnderweis nei De Haach. Hja hawwe de hiele nacht riden om op ’e tiid op it Maliefjild oan te kommen. Dêr demonstrearje se tiisdeitemiddei tsjin de stikstofplannen en foar in better lânboubelied. Ut it hiele lân komme meldings fan files op ’e dyk.

Hûnderten Fryske boeren sammelen harren moandeitejûn yn Hitsum. Om 22.00 oere giene de boeren earst mei trekkers en auto’s nei It Hearrenfean. Om midsnacht gie it nei Meppel en doe fierder nei Swol. De bedoeling is dat se tiisdeitemoarn om tsien oere yn De Haach oankomme.

