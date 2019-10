‘De taal’ is foar Omrop Fryslân no it Nederlânsk

Yn 2021 wurdt ynboargering in taak fan gemeenten. No docht de Ryksoerheid dat noch, mar dat giet net goed genôch. Dat jout kânsen om flechtlingen ek diel te meitsjen fan ‘e Fryske mienskip en harren it Frysk leare te litten. No leare hja inkeld Nederlânsk, wylst guon dêr oer kleie. De Somalyske flechtlingen yn Ferwert dy’t leaver op Fryske as op Nederlânske les woene, hellen in pear jier lyn sels it tydskrift De groene Amsterdammer.

Omrop Fryslân skriuwt op syn webstee: “De gemeenten moatte derfoar soargje dat nijkommers sa gau mooglik de taal leare.” Dat is in bytsje nuver, want wat is ‘de taal’ yn it twatalige Fryslân? Yn itselde stik sitearret Omrop Fryslân in Syryske flechtlinge, dy’t seit: “Ik sprak de taal niet.” Dan docht bliken dat de Omrop mei ‘de taal’ it Nederlânsk bedoelt.

Minsken dy’t yn it Nederlânsk prate, wurde op it webstee fan Omrop Fryslân yn dy taal sitearre, ek op de Fryske ferzje fan it webstee. Op ‘e Nederlânske ferzje wurde Frysktaligen lykwols net yn harren eigen taal oanhelle, mar yn Nederlânske oersetting. It Nederlânsk is dêrtroch wichtiger wurden as it Frysk op it webstee fan ‘e Fryske omrop.

