De iene foarstanner fan de Blokkearfriezen is de oare net

Oer de aksje fan 2 jier lyn om in demonstraasje tsjin Swarte Pyt op te kearen, wurdt noch hieltyd in protte redendield, mei om’t it heger berop op it stuit tsjinnet. By it gerjochtshôf yn Ljouwert (dat 31 oktober útspraak dwaan sil) demonstrearren ferline wike foar- en tsjinstanners fan de Blokkearfriezen. De Fryske Flogger tante in espeltsje foarstanners en ûntduts dat yn dy fermiddens likegoed noch in breed ferskaat oan mieningen en driuwfearen libbet. Yn it bysûnder âldsjoernalist Kerst Huisman, dy’t rûnom pleitet foar frijspraak fan benammen ûndersteld oanhyster Jenny Douwes, kriget yn it filmke hjirûnder royaal de kâns syn persoanlike aksje ta te ljochtsjen.





