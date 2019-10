Boeien markearje fûgelrêstgebieten

Juster, 1 oktober, is de fûgelrêstperioade wer fan start gien. Oant 1 april folgjend jier wurdt wettersporters en sportfiskers frege de mei boeien markearre gebieten net yn te farren. Oerwinterjende wetterfûgels rêste hjir en bouwe reserves op foardat se wer trochfleane. De fûgelrêstgebieten lizze yn de Snitser Mar, de Wite en Swarte Brekken, de Aldegeasterbrekken, de Fluezen en de Alde Feanen.

De fûgelrêstgebieten lizze by de ûndjippe rânen fan marren lâns en noait yn de fargeulen. Wettersporters en sportfiskers kinne dus gewoan gebrûk meitsje fan de fargeulen. Giele boeien mei blauwe stickers mei in slob en de tekst ‘Vogelrustgebied’ markearje de fûgelrêstgebieten.

In protte wettersporters binne net allinnich yn ‘e simmer op it wetter te finen, mar ek yn de wintermoannen. Bygelyks mei roeiboaten, motorboaten, kano’s of sylboaten. Fiskers binne dan ek faak aktyf. Soms kin ien fartúch of persoan al fan inkelde hûnderten meters ôf genôch fersteuring jaan om de fûgels opfleane te litten. Foaral by grutte groepen fûgels kin dit foar in soad ûnrêst soargje.

Reserves opbouwe

Rêst is tige wichtich foar kwetsbere en bysûndere fûgelsoarten dy’t yn Fryslân oerwinterje. Bygelyks de lytse seachbek, de slob en de piiptjilling. Sy hawwe tiid en rêst nedich om foldwaande te iten en oan te sterkjen. Al dy reserves brûke se om letter wer nei de simmerferbliuwen te fleanen om te nesteljen. Alle kearen dat se ûnnedich opfleane, ferlieze se wat fan harren enerzjyfoarried. By te folle fersteuring kinne fûgels in gebiet úteinlik mije.

Mear ynformaasje oer de fûgelrêstgebieten is te finen op www.fryslan.frl/vogelrustgebied.