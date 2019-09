Wytsingskip op transport

Ofrûne moandei waard in fyftjin meter lang Wytsingskip ferfierd fan de opliedingswerf fan it ROC Friese Poort yn Snits nei it Frysk Museum yn Ljouwert. De ôfrûne tsien moanne wurke in groep studinten fan de opliedingen Bou & Ynfra en Maritime Technyk fan ROC Friese Poort yn opdracht fan it museum oan de replika fan in Wytsingskip. It skip sil fan 19 oktober ôf te sjen wêze yn de útstalling Wij Vikingen fan it Frysk Museum. It skip paste net yn syn gehiel yn de lift fan it museum en is dêrom yn trije parten ferfierd. De kommende dagen wurdt it fierder montearre yn in útstallingsseal.

‘Wij Vikingen’

Fan 19 oktober 2019 oant en mei 15 maart 2020 presintearret it Frysk Museum yn Ljouwert de útstalling Wij Vikingen. Oan de hân fan argeologyske skatten wurdt sjen litten dat de ‘Wytsing’ gjin folk, mar in libbenswize wie. Dy libbenswize wie mear as allinnich de beruchte plonderingen. De Wytsingen wiene nammentlik ek tige betûfte hannelers mei in wiidweidich netwurk, dêr’t ek de Nederlânske kustbewenners profyt fan hiene. It kaam sels foar dat Nederlanners har by de Wytsingen oansleaten en meidiene oan harren tochten om te rôvjen. Yn Wij Vikingen fertelle mear as 500 objekten út binnen- en bûtenlân oer de komplekse relaasje tusken de Nederlânske kustbewenners en de Wytsingen.