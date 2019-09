Wurksumheden spoar ferskood nei 2020

Wurksumheden oan it spoar tusken Grins en Ljouwert dy’t plend stiene foar de hjerstfakânsje (16 o/m 27 oktober), ferskowe foar in part nei takom jier. It giet om oanpassings oan stasjons, spoarwei-oergongen en perrons op it Fryske part fan it trajekt. De wurksumheden yn Grinslân geane troch. De oanpassings wurde dien foar in ekstra sneltrein tusken Grins en Ljouwert (ESGL). De ekstra sneltrein sil ein 2020 ride.

ProRail, treinferfierder Arriva en de oannimmer sykje mei-inoar nei in nije perioade om de wurksumheden yn Fryslân út te fieren. Fan 16 o/m 27 oktober soene der gjin treinen ride tusken Ljouwert en Grins. No’t der allinne wurksumheden yn Grinslân binne, ride der wol stoptreinen tusken Ljouwert en Súdhorn. Arriva set tusken Súdhorn en Grins bussen yn. Ride mei de sneltrein is net mooglik, dêrom set Arriva snelbussen yn tusken Ljouwert en Grins.

Wurksumheden Fryslân

It spoar tusken Ljouwert en Feanwâlden wurdt oanpast om de ekstra sneltrein feilich ride litte te kinnen. Dêrfoar is ek oanpassing fan it systeem foar treindeteksje nedich. Dat soarget dat treinen sichtber binne foar it befeiligingssysteem fan it spoar. De materialen foar de treindeteksje kinne op it stuit net levere wurde. De wurksumheden oan it spoar yn Fryslân wurde dêrtroch net yn oktober útfierd, mar op in letter stuit. It giet ûnder mear om it oanpassen fan de oergongen by de Skrâns (Ljouwert), Friesland Campina (Ljouwert), de Slachtedyk (Hurdegaryp) en de Suderwei (Feanwâlden) en it oanpassen fan de perrons oan ’e eastkant fan it stasjon yn Ljouwert. Mooglik kinne relatyf lytse wurksumheden op it trajekt wol trochgean.

Wurksumheden Grins

Yn Grins wurde de wurksumheden lykas plend útfierd. De oannimmer pleatst ûnder oare it spoardek foar it nij te bouwen twadde spoar yn Súdhorn en ferfangt de spoarbrêge oer de Súdwending. De brêge by it Hoendiep wurdt fierder ferstevige en geskikt makke foar it twadde spoar.