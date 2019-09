Wettertaappunten foar fuortset ûnderwiis Achtkarspelen

Op alle skoallen foar fuortset ûnderwiis yn Achtkarspelen is it taapjen fan wetter no noch makliker. It Lauwers Kolleezje en it Norwin Kolleezje yn Bûtenpost skonken 16 septimber de earste bidons fol nei de iepening fan de wettertaappunten yn beide kantines. OSG Singelland yn Surhústerfean pleatste foarich jier al in wettertaappunt yn syn nije skoalgebou. Neffens wethâlder Margreet Jonker past it drinken fan wetter by in sûne libbenswize en helpt it by it krijen fan in sûn gewicht. Mei it realisearjen fan de wettertaappunten wurde bern stimulearre om mear wetter te drinken yn pleats fan frisdrank.

Wettertaappunten op basisskoallen en by sportakkommodaasjes

Op basisskoallen en by sportakkommodaasjes krijt it drinken fan wetter de kommende tiid ek ekstra omtinken. Op skoalpleinen fan basisskoallen troch hiel Nederlân wurde yn de kommende twa jier sa’n tûzen nije wettertaappunten boud. Steatssekretaris Paul Blokhuis (VWS) fiert dêrmei in ôfspraak út út it Nasjonaal Previnsje-akkoart. Oant en mei 14 oktober kinne alle basiskoallen har ynskriuwe foar in subsydzje foar it oanskaffen, oanlizzen en ûnderhâlden fan in wettertaappunt. Ynskriuwe foar dy subsydzje kin fia https://www.gezondeschool.nl/advies-en-ondersteuning/subsidie-watertappunt.

De gemeente Achtkarspelen stimulearret ek sportferienings om jongeren mear wetter drinke te litten, bygelyks troch stipe by it pleatsen fan bûtenwetterkraantsjes. Opjefte dêrfoar kin by Willemijn Meijer (JOGG-regisseur), w.meijer@ggdfryslan.nl.

Jongeren Op Gezond Gewicht

De wettertaappunten binne ûnderdiel fan de lanlike en gemeentlike kampanje Drink Water fan JOGG (Jongeren Op Gezond Gewicht). 11% fan de 12-18 jierrigen in Achtkarspelen hat oergewicht, dat leit justjes heger as trochsneed yn Fryslân. Troch bern en jongeren yn Achtkarspelen wurdt ek mear drinken mei sûker en minder wetter dronken as it Frysk gemiddelde. Gelokkich is dat fersil yn de groep 4-12 jierrigen yntusken al minder grut wurden, sa docht út ûndersyk fan GGD Fryslân bliken. Yn 2020 folgje nije sifers oer de 12-18 jierrigen.