Waarpraatsje: Wiete woansdei

DE JOUWER – It wie in kreaze mar wol wat skiere tiisdei. Woansdei sil it in skoft reine.

Yn ‘e nacht fan tiisdei op woansdei wikselje bewolking en wat opklearringen inoar ôf. De wyn komt út it súdwesten en is swak oant matich. By de kust lâns stiet mear wyn. It wurdt in graad as 12.

Woansdei rekket de loft hielendal berûn en set it op in reinen. Letter op ‘e dei wurdt it wer drûch. By in matige, by de kust lâns (frij) krêftige, súdwestewyn wurdt it 18 graden

Nei woansdei bliuwt it ritich en fris.

Jan Brinksma