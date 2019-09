Waarpraatsje: Tongersdei en freed noch fris

DE JOUWER – It wie woansdei wer in frisse dei mei rûnom yn ‘e provinsje noch ferskate feninge buikes. Oant it wykein bliuwt it fris.

Yn ‘e nacht fan woansdei op tongersdei wikselje bewolking en opklearringen inoar ôf. In buike is noch hieltyd net útsletten. De wyn komt út rjochtingen tusken it westen en it noarden en is swak. De temperatuer leit tusken de 6 en 10 graden.

Tongersdei is de loft earst berûn en in hiel lyts bytsje rein is net hielendal útsletten, mar geandewei de dei sille wyn de sinne ek noch wol efkes sjen. By in swakke wyn út ferskate rjochtingen wurdt it 16 graden.

Freed is it drûch mar de temperatuer bliuwt ûnder de 20 graden.

Jan Brinksma