Waarpraatsje: Stadichoan ritich

DE JOUWER – It wie in kreaze moandei, mar wol in hiel stik minder waarm as de lêste tiid. Fan tiisdei ôf wurdt it stadichoan ritich.

Yn ‘e nacht fan moandei op tiisdei rekket de loft berûn en soe der wat rein falle kinne. De súdwestewyn is swak oant matich, by de kust lâns frij krêftich oant krêftich. De temperatuer leit om de 12 graden hinne.

Tiisdei wikselje bewolking en (wat) sinne inoar ôf. Der soe sa út en troch ek noch wat rein falle kinne. De súdwestewyn is matich, by de kust lâns frij krêftich. It wurdt in graad as 20.

Woansdei is der kâns op mear rein.

Jan Brinksma