Waarpraatsje: Stadichoan better

DE JOUWER – Nei in ferreinde woansdei sil it waar de takommende dagen opknappe.

Yn ‘e nacht fan woansdei op tongersdei is de loft earst noch berûn, mar letter binne der ek opklearringen. Op in soad plakken kin damp ûntstean. By in swakke súdwestewyn wurdt it 11 graden.

Tongersdei is de loft foar it grutste part berûn en it kin boppedat noch dampich wêze. Yn ‘e middei wikselje sinne en hingelwolken inoar ôf. De wyn komt út it súdwesten en wurdt matich, by de kust lâns en boppe de Iselmar frij krêftich, letter miskien krêftich. De temperatuer leit om de 20 graden hinne.

Freed feroaret der net folle oan it waar.

Jan Brinksma