Waarpraatsje: Ritich en fris

DE JOUWER – It wie tongersdei oan de ritige en frisse kant en dat bliuwt foarearst sa.

Yn ‘e nacht fan tongersdei op freed is de loft, nei alle gedachten, foar in grut part berûn. Der kin boppedat in bui falle. By in swakke oant matige súdwestewyn leit de temperatuer om de 10 graden hinne.

Freed is der earst kâns op sinne, mar geandewei rekket de loft berûn en falt der rein. De súdwestewyn is matich, mar by de kust lâns stiet mear wyn. It wurdt in graad as 17.

Yn it wykein bliuwt it ek net drûch en it wurdt net folle waarmer as 17 graden.

Jan Brinksma