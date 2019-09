Waarpraatsje: Ritich en fris

DE JOUWER – Nei in strieljend en waarm wykein wie it foaral moandeitemoarn reinich waar, mar kâld wie it noch net. De oare dagen fan dizze wike sille ek ritich wêze.

Yn ‘e nacht fan moandei op tiisdei is it earst helder, mar geandewei de nacht rekket de loft, nei alle gedachten, stadichoan berûn. De sudewyn is swak, by de kust lâns matich. Yn ‘e rin fan ‘e nacht hellet de wyn wat oan en wurdt wat mear súdeast.

Tiisdei is it skier en sil it sa út en troch reine. De sude- oant súdeastewyn is matich. By de kust lâns en boppe de Iselmar stiet wat mear wyn. De temperatuer leit om de 18 graden hinne.

Nei tiisdei feroaret der net folle.

Jan Brinksma