Waarpraatsje: Perioaden mei rein

DE JOUWER – It wie tiisdei yn Fryslân noch in hiel kreaze dei. Jûn, fannacht en woansdei falt der sa út en troch rein.

Yn ‘e nacht fan tiisdei op woansdei is de loft berûn en kin it sa út en troch noch reine. De wyn komt út it suden oant súdwesten en is matich, by de kust lâns frij krêftich. It wurdt 12 graden.

Woansdei is de loft berûn en kin der in bui falle. Yn ‘e middei reint it wer in skoft. De wyn komt op ‘e nij út it suden oant súdwesten en is matich, by de kust lâns frij krêftich. It wurdt net folle waarmer as 17 graden.

Tongersdei feroaret der net folle oan it ritige waar.

Jan Brinksma