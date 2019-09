Waarpraatsje: Op ‘e nij rein

DE JOUWER – Nei in net al te minne moandei set it fannacht wer op in reinen. Tiisdei falle der buien.

Yn ‘e nacht fan moandei op tiisdei is de loft berûn en sil it in (hiel) skoft reine. By in matige sudewyn wurdt it 12 graden. Yn it Waadgebiet stiet yn ‘e nacht in swakke oant matige easte- oant súdweastewyn.

Tiisdeitemoarn kin it earst noch reine, letter falle der inkelde buien. Yn ‘e middei binne der ek wat opklearringen, mar in bui is wis net útsletten. De wyn komt út it súdwesten en is matich, by de kust lâns earst krêftich. Yn it Waadgebiet giet de wyn yn ‘e middei nei it noarden oant noardeasten. It is mei 15 graden in frisse dei.

Woansdei wurdt it noch wat kâlder.

Jan Brinksma