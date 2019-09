Waarpraatsje: Omslach

DE JOUWER – It wie in strieljend wykein mei waarm neisimmerwaar. Dat kreaze waar komt foarearst net werom. It wurdt in hiel stik ritiger.

Yn ‘e nacht fan snein op moandei rekket de loft berûn en kin it sa út en troch reine. De súdwestewyn is matich, by de kust lâns en boppe de Iselmar frij krêftich. Mei 14 graden is it wol in mylde nacht.

Moandei is de loft berûn en der soe noch wat rein falle kinne. Yn ‘e rin fan ‘e dei sil de sinne ek noch te sjen wêze, mar der is dan wol kâns op in bui. By in matige súdwestewyn wurdt it 19 graden.

De oare dagen fan dizze wike bliuwt it ritich en wurdt it noch wat frisser.

Jan Brinksma