Waarpraatsje: Oanhâldend ritich

DE JOUWER – It wie in ritich wykein mei foaral snein striemin waar. It bliuwt foarearst ek ritich en wiet.

Yn ‘e nacht fan snein op moandei falle der buien, miskien wol mei tonger. De wyn giet nei it westen oant noardwesten en hellet flink oan. Der komt in matige oant frij krêftige wyn te stean. By de kust lâns wurdt de wyn hurd oant stoarmich. Dêr is, krekt as boppe de Iselmar, ek kâns op swiere wynstjitten. Letter yn ‘e nacht jout de wyn him wol wat del. It wurdt 12 graden.

Moandei wikselje bewolking en buien inoar ôf en yn ‘e rin fan ‘e middei sil it in skoft (wat) reine. De wyn komt út it noardwesten en is matich, by de kust lâns frij krêftich oant krêftich. Letter yn ‘e middei giet de wyn nei it súdwesten en jout him wer wat del. It wurdt net folle waarmer as 16 graden.

Tiisdei wurdt ek in (tige) wiete dei.

Jan Brinksma