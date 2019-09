Waarpraatsje: Noch gjin neisimmer

DE JOUWER – It wie tiisdei in frisse dei mei op guon plakken noch in bui(ke). It waar feroaret earst noch net folle.

Yn ‘e nacht fan tiisdei op woansdei wikselje bewolking en opklearringen inoar ôf. De wyn komt út it westen oant noardwesten en is swak. By de kust lâns, boppe de Iselmar en yn it Waadgebiet stiet (wat) mear wyn. De temperatuer leit tusken de 6 en 10 graden.

Woansdei wikselje sinne en bewolking inoar ôf. Der kin noch hieltyd in bui(ke) falle. By in swakke oant matige noardwestewyn wurdt it 16 graden. Yn it Waadgebiet is de wyn oars frij krêftich.

Tongersdei en freed bliuwt it drûch, mar ek fris.

Jan Brinksma