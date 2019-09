Waarpraatsje: Neisimmersk wykein

DE JOUWER – It wie freed in tige tsjinfallende dei mei in soad bewolking wylst it in in grut part fan Nederlân strieljend waar wie. It wykein sjocht der lokkich wol goed út.

Yn ‘e nacht fan freed op sneon wurdt it helder. By in swakke oant matige eastewyn leit de temperatuer om de 7 graden hinne.

Sneon skynt de sinne, nei alle gedachten, hast de hiele dei. By in matige easte- oant súdweastewyn wurdt it goed 20 graden.

Snein is der mear bewolking en der soe yn ‘e rin fan ‘e dei in bui falle kinne. It is mei 23 graden noch wat waarmer as sneon.

Nei it wykein wurdt it ritich en minder waarm.

Jan Brinksma