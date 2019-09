Waarpraatsje: Neisimmersk wykein

DE JOUWER – It wie freed in hiel noflike dei en it bleau sa goed as drûch. It wykein sjocht de neisimmersk út.

Yn ‘e nacht fan freed op sneon is it helder en kuollet it flink ôf. Op guon plakken soe wat damp ûnstean kinne. De wyn is swak oant matich en komt út it noarden. Yn ‘e rin fan ‘e nacht is der hast hielendal gjin wyn mear. It wurdt tusken de 5 en 10 graden.

Sneon skynt de sinne hast de hiele dei. By in swakke súdwestewyn leit de temperatuer om de 20 graden hinne.

Snein feroaret der net folle oan it waar. It wurdt noch wat waarmer, mar der is wol wat mear bewolking.

Nei it wykein wurdt it frisser.

Jan Brinksma