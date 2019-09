Waarpraatsje: Moandei skier

DE JOUWER – It wie in wykein mei in kreaze sneon mar ek in wat tsjinfallende skiere snein. Moandei is der ek in soad bewolking.

Yn ‘e nacht fan snein op moandei is de loft berûn en soe der sa út en troch wat rein falle kinne. De westewyn is swak, by de kust lâns matich. It wurdt 11 graden.

Moandei is de loft berûn en kin it op ‘e nij sa út en troch in bytsje reine. By in swakke oant matige noardwestewyn wurdt it 17 graden.

De oare dagen fan ‘e wike bliuwt it drûch, mar de temperatuer hellet oant en mei freed de 20 graden net.

