Waarpraatsje: Kreas

DE JOUWER – Nei in kreaze moandei sjocht it waar der foar tiisdei ek goed út.

Yn ‘e nacht fan moandei op tiisdei is it helder. Der kin op guon plakken (wat) damp ûntstean. De wyn is swak en komt út ferskate rjochtingen en de temperatuer leit tusken de 6 en 9 graden.

Tiisdei is der sinne mar ek kâns op (wat) bewolking. Der soe boppedat noch in inkelde bui falle kinne. By in swakke, miskien matige noardwestewyn wurdt it 17 graden.

Woansdei is der kâns op rein.

Jan Brinksma