Waarpraatsje: It bliuwt ritich

DE JOUWER – It foel woansdei mei de rein yn Fryslân wol ta, mar it bliuwt foarearst ritich.

Yn ‘e nacht fan woansdei op tongersdei is de loft foar it grutste part berûn en kinne der inkelde buien falle. De sude- oant súdwestewyn is matich, by de kust lâns en boppe de Iselmar frij krêftich. It wurdt mei 13 graden in mylde nacht.

Tongersdei is de loft berûn en yn ‘e rin fan ‘e moarn set it sa út en troch op in reinen. De súdwestewyn is matich, by de kust lâns frij krêftich. De temperatuer leit om de 16 graden hinne.

Nei tongersdei; oanhâldend ritich.

Jan Brinksma