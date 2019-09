Waarpraatsje: Hjerst

DE JOUWER – Nei in hast hielendal ferreinde tongersdei bliuwt it ritich. Foaral sneon en snein sjogge der striemin út.

Yn ‘e nacht fan tongersdei op freed wikselje bewolking en wat opklearringen inoar ôf, mar in bui is wis net útsletten. De wyn komt út it súdwesten en is matich, boppe de Iselmar frij krêftich. It wurdt 13 graden.

Freed wikselje wat sinne en bewolking inoar ôf. Der falle boppedat inkelde buien, miskien wol mei tonger en heil. De súdwestewyn is matich, boppe de Iselmar frij krêftich oant krêftich, letter miskien wol hurd. It wurdt net folle waarmer as 17 graden.

It wykein sjocht der tige wiet út. Der stiet ek noch in hiel stik wyn. Folslein hjerst dus!

Jan Brinksma