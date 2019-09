Waarpraatsje: Frisse nacht

DE JOUWER – Nei in ritich wykein mei foaral op freed en sneon flinke buien, knapt it waar dizze wike wat op.

Yn ‘e nacht fan snein op moandei is it helder en op guon plakken kin damp ûntstean. By in swakke súdweste- oant westewyn leit de temperatuer tusken de 6 en 9 graden.

Moandei skynt de sinne flink, mar der kin ek noch in inkelde bui falle. De wyn komt út it westen en is swak oant matich. It wurdt 17 graden.

Tiisdei bliuwt it drûch en wurdt it in bytsje waarmer.

Jan Brinksma