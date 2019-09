Waarpraatsje: Fris

DE JOUWER – Nei in skiere en mismoedige moandei wurdt it stadichoan wer wat better waar.

Yn ‘e nacht fan moandei op tiisdei binne der opklearringen. By in swakke oant matige noardwestewyn leit de temperatuer om de 9 graden hinne.

Tiisdei wikselje sinne en bewolking inoar ôf. Der soe in bui falle kinne. De wyn komt út it noardwesten en is matich. By de kust lâns en boppe de Iselmar stiet (wat) mear wyn. It wurdt in graad as 17.

Woansdei, tongersdei en freed feroaret der net folle oan it waar.

Jan Brinksma