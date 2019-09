Tsientûzen Fryske en Nedersaksyske boeken skielk fergees op ynternet

De Keninklike Bibleteek yn De Haach en Tresoar yn Ljouwert hawwe ôfpraat om mei-inoar in pear grutte digitalisearreingsprojekten troch te fieren. De wichtichste ôfspraak is dat sa’n tsientûzen boeken yn it Frysk en it Nedersaksysk ynscand en fergees op ynternet set wurde. Dêr komme se dan fergees beskikber. It sil foar it grutste part gean om boeken dy’t foar 1940 ferskynd binne en dêr’t de auteursrjochten fan ferfallen binne, mar útjouwers krije ek it fersyk om nijere boeken beskikber te stellen.

Net allinne boeken komme op ynternet, doel is ek dat websiden dy’t mei de Fryske taal te krijen hawwe, argivearre wurde. Sa wolle de ynstituten it kulturele erfskip yn de lytse talen fan Nederlân bewarje en taalûndersikers de mooglikheid jaan om ûndersyk op it materiaal te dwaan.

De boeken en websiden wurde ûnderbrocht op it webstee www.delpher.nl.