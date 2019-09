Tolve kandidaten foar Noardeast-Fryslân

Op de fakatuere fan boargemaster fan Noardeast-Fryslân hawwe tolve minsken sollisitearre. It giet om sân manlju en fiif froulju. Ien kandidaat is jonger as tritich en ien is âlder as sechtich. De rest fan de kandidaten sit der kwa âldens tuskenyn. De gadingmakkers binne lid fan de FNP (3), VVD (2), PvdA (2), CDA (1), GrienLinks (1), Lokale Partij (1). Twa kandidaten binne gjin lid fan in politike partij.

De gemeente Noardeast-Fryslân ûntstie offisjeel op 1 jannewaris 2019 nei de gearfoeging fan Dongeradiel, Ferwerderadiel en Kollumerlân ca. Hayo Apother is op it stuit waarnimmend boargemaster. Kommissaris fan de Kening drs. A.A.M. Brok ferwachtet dat de nije boargemaster yn jannewaris 2020 oantrede kin.

De betrouwenskommisje hat nei oerlis en yn mienskiplikheid mei de kommissaris in seleksje út de sollisitanten makke. De betrouwenskommisje kriget alle sollisitaasjebrieven te sjen. De kommisje sprekt mei kandidaten en bringt ferslach út oan de gemeenterie, foarsjoen fan in konseptoanbefelling. De rie beslist úteinlik hokker twa kandidaten op de oanbefelling komme te stean, en yn hokker folchoarder.

De minister fan Ynlânske Saken en Keninkryksrelaasjes en de ministerrie folgje yn harren foardracht oan de Kroan yn begjinsel de oanbefelling fan de rie. De Kroan beneamt dan de nije boargemaster by Keninklik Beslút.