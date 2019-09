Tal skieden ynwenners yn Fryslân flink omheech

It oandiel skieden ynwenners yn Fryslân is yn tsien jier tiid mei goed 36% omheech gien. Yn 2019 is sa’n 9% fan de Friezen skieden, sa docht bliken út sifers fan it Sintraal Buro foar de Statistyk. De ferskillen mei oare provinsjes binne grut. Independer brocht alle sifers en de ferskillen mei tsien jier ferlyn yn kaart. Ien fan de opfallendste konklúzjes: Flylân is de iennige Fryske gemeente dêr’t it oandiel skieden ynwenners sakke.

Grutte provinsjale ferskillen

Tusken provinsjes binne grutte ferskillen yn it persintaazje skieden ynwenners. Hat Fryslân in persintaazje fan 9%, Flevolân telt mei 10,2% it heechste tal skieden ynwenners fan alle provinsjes. Oerisel hat mei 7,9% it leechste persintaazje. It falt op dat it oandiel skieden ynwenners it sterkst tanimt yn de noardlike provinsjes. Yn Fryslân mei 36,4% en yn Drinte sels mei 38,8%. In aardich ferskil mei Noard-Hollân, dêr’t de groei fan skieden ynwenners 7,6% is. Yn mar trije gemeenten (Amsterdam, Diemen en Flylân) sakket it oandiel skieden ynwenners.

Sjoch foar in folslein oersjoch, ek foar alle gemeenten yn Fryslân, op de trendkaarten fan Independer.