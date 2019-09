Startskot Fryske kampanje ‘modder op ’e dyk’

It is wer risptiid. Dat bestjut dat der geregeld grut lânboureau op ’e dyk te finen is. Dêrtroch kin der modder op ’e dyk lizze. Foaral yn kombinaasje mei rein feroarsaket dat glêdens, wat ta gefaarlike situaasjes liede kin.

Om ûngelokken foar te kommen, fiert it Regionaal Orgaan Ferkearsfeiligens Fryslân (ROF) dit jier wer de kampanje ‘modder op ’e dyk’. Brûkers fan de diken wurde yn de kampanjeperioade warskôge foar de gefaren fan modder op ’e dyk en agrariërs wurdt ferteld wat sy dwaan moatte as der modder op ’e dyk telâne kaam is. It startskot fan de kampanje klinkt op woansdei 18 septimber by leanbedriuw J.K. Dijkstra & Sn. yn Moarre.

Avine Fokkens-Kelder, deputearre Ferkear en Ferfier fan de provinsje Fryslân en foarsitter fan it ROF, hinget dy deis tegearre mei Jelle Boerema, wethâlder wurk, bedriuwigens en rekreaasje fan gemeente Noardeast-Fryslân, it earste spandoek fan de kampanje op.