Start nij seizoen Podium Witteman

Yn de earste ôflevering fan in nij seizoen Podium Witteman ûntfangt Paul Witteman strykorkest Amsterdam Sinfornietta, bariton Thomas Oliemans & pianist Paolo Giacometti en Fuse.

Bariton Thomas Oliemans en pianist Paolo Giacometti sille fan ’e hjerst op toernee mei de ferneamdste lietesyklus fan Schubert: Winterreise.

Strykorkest Amsterdam Sinfonietta is geregeld te gast by Podium Witteman, diskear spylje se in prachtich wurk fan Ralph Vaughan Williams: Fantasia on a theme of Thomas Tallis.

En Fuse is wer fan de partij.

Utstjoering: snein 15 septimber om 18.10 oere op NPO 2

Webside: www.podiumwitteman.nl

Podium Witteman omearmet de wrâld fan de klassike muzyk, mar siket ek de grinzen op mei oare sjenres, lykas pop, wrâldmuzyk of jazz. Mei romte foar bysûndere ferhalen, jong talint en optredens fan topmusisy.