Sophie Hilbrand en Filemon Wesselink werom as duo

Alve jier nei syn lêste Spuiten & Slikken tegearre, is it duo Sophie Hilbrand en Filemon Wesselink opnij tegearre de studio yn. Yn harren nagelnije programma De Psycho Show nimme se op orizjinele en humoristyske wize net seks & drugs, mar it minsklik brein ûnder de loep. Eltse ôflevering sit fol bizarre ynsjoggen, nijsgjirrige fraachpetearen en eksperiminten.

Mei hokker snoade trúks kriget men bygelyks wól mear jild by de baas? Willem Holleeder wurdt yn ’e media steefêst ôfskildere as psychopaat, mar wat is in psychopaat eins krekt? Wat docht ien dy’t lijt oan morbide nijsgjirrigens en wat sjogge minsken mei it Alice yn Wûnderlân-syndroom as se yn ’e spegel sjogge? Antwurd op dy fragen en mear, binne te hearren en te sjen yn De Psycho Show, alle woansdeis om 20.25 oere by BNNVARA op NPO 3.

Sjoch de earste twa ôfleveringen fan De Psycho Show werom.