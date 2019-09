Ruurd Wiersma Hûs krijt orizjinele dokuminten

Sneon 31 augustus hat it bestjoer fan de Stichting Ruurd Wiersma yn Burdaard in bysûndere samling dokuminten en ynformaasje krigen fan it echtpear Kloos út Amsterdam. De oerdracht wie yn it museum Ruurd Wiersma Hûs.

It giet benammen om dokumintaasje út de jierren 1975-1982. Bysûnder is ek de oerdracht fan sawat 120 dia’s dy’t in prachtich byld jouwe fan de situaasje fan de wenning dêr’t Ruurd Wiersma yn wenne en skildere. Under de stikken sit boppedat de opname fan in ynterview tusken de hear Kloos en Ruurd Wiersma, opnommen yn 1977 op in kassettebantsje.

It bestjoer is it echtpear Kloos tige erkentlik foar de dokuminten en nimt se graach op yn de kolleksje fan it museum.