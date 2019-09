Posthumus (FNP) foarsitter Platfoarm Europa

Juster binne Sybren Posthumus (FNP) en Charda Kuipers (GrienLinks) keazen as respektivelik foarsitter en fise-foarsitter fan it Platfoarm Europa fan de Steaten fan Fryslân. Steatelid Posthumus wie earder bestjoerslid fan de EFA (European Free Alliance), in partij yn it Europeesk parlemint.

It Platfoarm hie syn earste gearkomste yn de nije Steateperioade 2019-2023. It Platfoarm Europa is it orgaan yn Provinsjale Steaten dat him dwaande hâldt mei ‘Europeeske saken’. Sa wurdt ienris yn de fjouwer jier in besite brocht oan it Europeesk parlemint, binne der wurkbesites, binne der presintaasjes oer subsydzjes en oer de relaasje tusken de EU en Fryslân. Yn prinsipe binne alle partijen yn de Fryske Steaten fertsjintwurdige yn it Platfoarm.