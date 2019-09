Patatsje bestiet 150 jier

Ierappels wurde al sûnt 1593 yn Nederlân iten. Mar patat folle minder lang, nammentlik noch mar 150 jier. En dat wurdt moandei fierd yn Houten op it Frituerwrâld-evenemint.

Oardel iuw lyn waard op in merke yn Breda de earste porsje ferkocht. Underwilens is it patatsje net mear wei te tinken út ús deistich libben. Yn trochsneed ite wy de persoan sa’n fjirtich oant fyftich patatsjes (fan likernôch 180 gram) jiers. Byinoar hawwe wy al sa’n 57 miljard porsjes patat fersnobbe.

Strjititen

Hoewol’t de konsumpsje fan patat wat tebekrint, is patat hip. Op festivals is meastal wol in patatwein te finen, faak wol ferskate. It patatsje stamt út de tiid fan de Frânske Revolúsje. Frituerre ierappels op strjitte ite begûn yn Parys. Dat is oplutsen fia Noard-Frankryk, nei Walloanië, troch Flaanderlân en is sa nei Nederlân ta kaam.

Der is tsjintwurdich raspatat, krolpatat, Flaamske friten, Britske chips en Frânske allumettes. De foarm fan de patat is yn ’e rin fan de jierren wol feroare, mar dochs wurdt it tradisjonele Nederlânske patatsje noch it meast iten. De meast ferkochte snijmjitte is in tsjokte fan sa’n alve milimeter. Yn it ferline waard foaral soer en piccalilly op de patat dien. Doe waard it mayonêze en dat is no wer it populêrst. Oare farianten binne bygelyks in patatsje oarloch, mei kurry of mei sipels. Fegetaryske en feganistyske (yn plantaardige ferpakking) farianten binne no ek in trend.

Smûsgids

Yn de gebieten dêr’t de grutte rivieren trochhinne rinne, seit men ‘fryt’, yn de rest fan Nederlân is it ‘patat’. Op it frituerevenemint yn Houten wurdt hjoed in spesjale Smulgids presintearre. In soart Michelingids foar kafetaria’s. No stean der noch sa’n santich frituersaken yn, mar it is de bedoeling dat it der yn de kommende jierren hûnderten wurde. Dy krije allegear karmerken, bygelyks ‘mei goud bekroane’, wat betsjut dat se ambachtlike hapkes meitsje.