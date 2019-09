Binne jo kreatyf en skriuwe jo (Frysktalige) ferhalen of gedichten? Stjoer dy dan op nei de redaksje fan It Nijs. Alle sneonen meitsje wy romte om in ferhaal of in gedicht te publisearjen.



Wy sjogge dernei út.

Us mailadres is: ynfo@itnijs.frl.