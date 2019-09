Opfallende bou skipswrak by Starum

De Stavoren 18, it skipswrak yn de Iselmar, inkele kilometers út de kust by Starum, is wat ûngewoan boud foar de perioade dêr’t it yn brûkt waard. Dat is de konklúzje út it ûnderwetterûndersyk dat de Rykstsjinst foar it Kultureel Erfgoed (RCE) okkerdeis dien hat.

‘Opfallend is dat de hûd fan it skip út trije plankelagen bestiet’, seit argeolooch Yvonne Boonstra fan de gemeente Súdwest-Fryslân. ‘Yn de sechtjinde iuw wie dat wenst, mar yn de achttjinde iuw eins net mear.’ Foar dy trijefâldige hûdlaach kin der mear as ien reden wêze. ‘Mooglik is in ekstra laach oanbrocht om de libbensdoer langer te meitsjen, as beskerming tsjin de pealwjirm’, seit Boonstra. In oare mooglikheid is dat it skip langer makke waard of ynset waard foar militêre doelen. ‘In trijefâldige laach jout mear stevichheid.’

Ekstra útdaging

Troebel sicht en net altyd like geunstige waarsomstannichheden wiene in ekstra útdaging foar de studinten ûnderwetterargeology dy’t yn it argeologysk ûndersyk behelle wiene. De saneamde ‘fieldschool’ hie in dûbel doel. It RCF woe ek eardere oannames oer it skip toetse.

Sekstant

Sa’t dûkers fan de Lanlike Wurkgroep Argeology Under Wetter (LWAOW) al earder fêststelden is fan it skip allinnich de ûnderkant bewarre bleaun, it saneamde flak. De lingte fan it flak is sa’n 25 meter en de breedte tusken de 4 en 5 meter. De ûnderstelde let santjinde-iuwske of ier achttjinde-iuwske datearring waard befêstige troch fynsten fan ferskate tinnen leppels en in soad pipekoppen út dy perioade. In bysûndere fynst is dy fan in metalen objekt, mooglik in sekstant, in navigaasje-ynstrumint foar op see.

‘Prachtkâns’

Yn alle gefallen hat de stevichheid troch de ekstra dikke romp it skip net hoedzje kind foar it fergean. Wat it doel fan it skip wie en wêrom’t it fergie, wurdt mooglik dúdlik by it útwurkjen fan it ûndersyk. Boonstra neamt it in prachtkâns om mear te witten te kommen oer de âlde skipsbou, seafeart en hannel yn dy regio.