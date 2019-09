Miljoen minsken njoggen oeren sûnder stroom op Tenerife

It Kanaryske eilân Tenerife hat snein in grut part fan de dei sûnder stroom sitten. Tusken 13.00 en 22.00 oere wie der gjin elektrisiteit foar de 900.000 ynwenners en tsientûzenen toeristen op it eilân.

De steuring ûntstie sneintemiddei troch ûnbekende oarsaak yn in elektryske ynstallaasje fan netbehearder Red Eléctrica. Oer it hiele eilân foelen ferkearsljochten út en giene alaarmen ôf. In protte kafees en restaurants op it eilân giene út need ticht.

Pas let yn ’e jûn wie de steuring ferholpen. De helptsjinsten hawwe neffens de Spaanske krante El País hast sânhûndert telefoantsjes krigen fan minsken mei problemen. Tsientallen helpaksjes moasten útfierd wurde, it grutste part foar minsken dy’t yn in lift fêstsieten.

Grutte ynsidinten hawwe har neffens de autoriteiten net foardien. Fleanfjilden en sikehuzen koene tanksij needgeneratoaren yn bedriuw bliuwe.