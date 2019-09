Yn de oanrin nei Mienskipsdei 2019 – 28 septimber op it Reaklif – skriuwt Tom Dijkstra, foarsitter fan Stichting Betinking Slach by Warns, in koarte rige skôgingen ûnder de titel ‘Betinking Slach by Warns in mienskipsdei’.

It Nijs publisearret hjoed de earste ôflevering yn de rubryk Opiny. Dy giet benammen oer de histoarje en wêrom oft dy histoarje noch fan belang wêze kin. (https://www.itnijs.frl/wp-admin/post.php?post=172683&action=edit)

It doel is om op 12 en 19 de twadde en de tredde ôflevering te publisearjen. Dy sille respektyflik gean oer de hjoeddeiske problematyk fan de Fryske mienskip en it tema/programma fan de kommende betinking.