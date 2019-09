MartiniPlaza iepenet feestlik it nije teaterseizoen

By de feestlike presintaasje hjoed 11 septimber fan 20.00 oere ôf kin men foarpriuwkes ferwachtsje fan de (grutte) produksjes dy’t yn seizoen 2019-2020 by MartiniPlaza yn it teater stean. Yntree is fergees, reservearje is needsaaklik.

It Noordpool Orkest sil de jûn muzikaal begeliede. Dennis van Aarssen (winner Voice of Holland 2019) jout in lyts foarpriuwke fan syn sjoo. Ghost Stories lit sjen, hearre en fiele wêrom’t men nei dy spannende sjoo gean moat. Der is muzyk te hearren út Lazarus, it lêste masterwurk fan David Bowie en ek de grutte produksje Hello Dolly! ûntbrekt net.

Fergeze konsumpsje by oankeap fan kaartsjes en koarting op foarstellings

Nei de seizoenspresintaasje is der de mooglikheid om kaartsjes te keapjen foar de foarstellings fan it nije seizoen. Besikers fan de seizoenspresintaasje krije dêr in konsumpsjemunt en koartingsaksjes foar ferskate foarstellings by.

Kaartsjes foar it nije seizoen binne fia de webside of by de resepsje te keap.

Op 'e hichte bliuwe fan it programma fan MartiniPlaza? Folgje it teater op www.martiniplaza.nl, Instagram, Facebook, LinkedIn en Twitter. Of besjoch de teatergids of struibrieven.

De seizoenspresintaasje is op it stuit folslein folboekt. As der kaarten frijkomme, wurdt dat fia de webside kommunisearre.