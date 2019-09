Livebloch heger berop fan de A7-blokkearders by Omrop Fryslân

Fyftjin fan de 34 saneamde ‘blokkearfriezen’ stean fan tiisdei ôf yn heger berop terjochte foar de blokkade fan de A7 by Aldehaske. Dat wie twa jier lyn mei de lanlike yntocht fan Sinteklaas yn Dokkum. De Friezen krigen ferline jier fan de rjochtbank yn Ljouwert taakstraffen oplein tusken de 80 en 240 oeren, omdat se neffens de rjochtbank gefaar feroarsake hiene en oaren it rjocht op demonstraasje ûntnaam hiene. Tiisdei hawwe fiif fertochten oan it wurd west, wêrûnder Jenny Douwes.

