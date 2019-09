Liet presintearret: Satelliet húskeamerkonserten yn Aldebiltsyl en Grou

Jack Bottleneck en Stone Crobs haadakts.

As ûnderdiel fan de nije Liet-organisaasje begjint yn oktober in nije ûnderdiel: Satelliet. Yn twa spesjale húskeamertours troch Aldebiltsyl en Grou binne yn trije húskeamers jong fris/Frysk talint te hearren. Dichters fan kollektyf Rixt trede ek yn ien fan de húskeamers op. De fergeze rûte wurdt ôfsletten mei in gruttere akt.

De húskeamertours binne op 4 en 11 oktober. Op beide freedtejûnen kinne maksimaal 100-120 persoanen oanslute. De tours binne fergees, oan ’e ein fan de jûn wurdt de besikers om in eigen bydrage frege. Yn Aldebiltsyl is in bûnt selskip oan âld-Lietwinners te sjen, de winners fan 2012, 2015 en 2018 trede op. Yn Grou treedt jong talint op yn bysûndere lokaasjes, ûnder oaren in túnmeubelsaak, in B&B en in âld tsjerkje. Foar beide rûtes is it sammeljen tusken 19:30 en 20:00. Yn Aldebiltsyl (4 oktober) is it plak dêrfoar it Graauwe Paard, haadakt de Stone Crobs treedt dêr fan 22:30 oere ôf op. Yn Grou begjint de rûte by túnmeubelsaak Werpsterhoeke. En wurdt der by Grandcafé Treemter einige. Haadakt Jack Bottleneck treedt dêr fan 22:30 oere ôf op.

Freed 4 oktober

Haadakt Stone Crobs (winner Liet 2018) yn it Graauwe Paard yn Aldebiltsyl.

Yn de húskeamers:

 Aerden Plaats: de twa froulike dichters Janneke Spoelstra (Alde Leie) en Carla van der Zwaag (It Hearrenfean) fan dichterskollektyf Rixt;

 Neeltjes schuur: Yildau (winner Liet 2012);

 Tsjerkje by Simone: Marit en Pa (Marit is winner van Liet 2015).

Freed 11 oktober

Haadakt Jack Bottleneck yn Grandcafé Treemter yn Grou.

Yn de húskeamers:

 Sintrum Grou: Leonard Ford;

 Túnmeubelsaak de Werpsterhoeke: Chris Egberts;

 Bed&Breakfast: de dichters Edwin de Groot en Dirk Geerdink fan dichterskollektyf Rixt.