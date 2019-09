Kursussen Frysk sette wer útein

Wa’t it Frysk goed leare wol, is by de Afûk oan it goede adres. Begjin oktober wurdt útein set mei de groepskursussen yn û.o. Ljouwert, It Hearrenfean, Drachten en Snits.

Gjin tiid om in groepskursus te folgjen mar wol nocht om mei it Frysk oan ‘e slach? Doch dan in selsstúdzjekursus mei eduFrysk. Fia dat digitale learplatfoarm kinne jo Frysk leare wannear’t it jo útkomt.

Klik hjir foar mear ynformaasje oer de kursussen.