Kleurrike start foar Kampus Damwâld

De bou fan Kampus Damwâld kin los. Wethâlder Gerben Wiersma joech 28 augustus it offisjele startsein. Mei Biense Dijkstra fan Bougroep Dijkstra Draisma en Gert van Tol fan Stichting Kampus Damwâld joech er in kleurryk tintsje oan it bouplak op de Badhúswei yn Damwâld.

De kearnwearden fan Kampus Damwâld binne skjin, tûk en sûn. De wethâlder heakke dêr by de iepening it wurd grutsk oan ta. Der is bewust keazen foar in folslein nije oanbestegingsfoarm wêrtroch’t omwenners en brûkers folle mear ynbring hiene yn it ûntwerp. Troch de ynset fan dy omwenners, doarpsbelangen, brûkers en lokale partijen sil der takom jier in duorsume Kampus stean. “In moaie ympuls foar de leefberheid yn Damwâld”, neffens wethâlder Wiersma.

Color Run

De starthanneling wie foaral bedoeld foar de takomstige brûkers fan de Kampus. De buertsportcoaches fan de gemeente Dantumadiel organisearren in Color Run foar goed fjouwerhûndert bern, in moaie kombinaasje tusken ûnderwiis en sport. Neist de Color Run mochten de bern fan de OBS Dr. J. Botkeskoalle, CBS De Bron en CBS De Fontein piketpealtsjes fervje.

Kampus Damwâld

As it klear is biedt Kampus Damwâld neffens Wiersma net allinnich ûnderdak oan it ûnderwiis fan ROOBOL, PCBO en de sporthal. It biedt benammen mooglikheden foar it mei-inoar ûntwikkeljen fan bygelyks sport- en lear-arranzjeminten en der is romte foar nije dingen lykas talintûntwikkeling foar jong en âld.

Duorsum bouwe

De Kampus wurdt folslein enerzjyneutraal boud. Dat past by de kearnwearden skjin, grien, tûk en sûn. It gebou krijt gjin gasoansluting. De waarmte dy’t nedich is, wurdt wûn lucht-wetter-waarmtepompen en der komme sinnepanelen.

De ferwachting is dat Kampus Damwâld yn augustus 2020 klear is. De werynrjochting fan de Badhúswei is ûnderdiel fan it projekt.