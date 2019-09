‘Joker’ wint Gouden Liuw yn Feneesje

De film Joker fan regisseur Todd Philips hat sneontejûn de Gouden Liuw wûn, de wichtichste priis fan it filmfestival fan Feneesje.

Joaquin Phoenix spilet yn Joker de rol fan Arthur Fleck, in iensume clown út Gotham dy’t letter útgroeie sil ta aartsfijân fan Batman. De film krige yn Feneesje loovjende resinsjes fan it grutste part fan de parse, mar der wie ek krityk. Joker soe neffens guon as ynspiraasjeboarne tsjinje kinne foar seksueel frustrearre types.

Grutte Sjuerypriis

De Grutte Sjuerypriis gie nei J’accuse fan Roman Polanski. Oan it begjin fan it festival sei sjueryfoarsitter Lucrecia Martel noch dat se de seleksje fan J’accuse ‘tige ûngemaklik’ fûn, fanwege Polanski’s ferline. Hja wie dêrom net by de galapremjêre. Polanski sels wie net oanwêzich by de priisútrikking. Syn frou Emmanuelle Seigner, dy’t in byrol spilet yn J’accuse, naam de priis yn ûntfangst.