It ûntbleate langstme (gedicht)

It ûntbleate langstme

Justjes kipet it

moanneskyn op dyn

bleate fel sa wiet,

wylst de weagen tear

slikje oan dyn fuotten.

It ûntbleate langstme,

in broazel ferset fergiet.

In gleone fonk skuort

my troch de skurte.

Diz’ lange nacht hâld

ik koart de azem yn,

by it gnuven nei dyn

sêfte kontoeren.

Bestive stean ik op it strân

en net foar mysels yn,

dêr’t de sekonden stadichoan

feroarje yn oeren.

Dyn hûd smakket sâlt,

dyn boarne oe sa swiet,

as wy ûnder de stjerren

nei it hichtepunt rikke,

mingd myn kâld swit,

mei dyn waarm wiet,

as de ivige weagen

foldien it strân berikke.

Sander, Oerterp