It stedhûs fan Boalsert hat gjin toer mear

De markante toer fan it âld stedhûs fan Boalsert is der sneon fanôf helle. Boubedriuw Jurriëns hat de spits fan de santjinde-iuwske toer mei in kraan nei ûnderen ta helle. De rest fan ‘e toer wurdt yn ‘e rin fan ‘e wike ek ferwidere.

De toer is der tige min oan ta. Dat waard koartlyn ûntdutsen. De kjifkrobbe hat it houtwurk fan ‘e toer slim tefretten. It boubedriuw besjocht oft de toer restaurearre wurde kin.

Om ‘e wurksumheden binne de omlizzende Merkstrjitte en Jongemastrjitte sneon de hiele dei tichtset.