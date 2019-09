In Fryslân DOK oer Joop ter Heul

‘Jopopinoloukico’ – it binne de earste letters fan de nammen fan Joop ter Heul en har seis freondinnen. Se diele leaf en leed en hawwe maling oan skoalle. Cissy van Marxveldt skreau ‘De H.B.S.-tijd van Joop ter Heul’ yn 1919. Sûnt dy tiid is it stikken lêzen troch generaasjes puberfamkes. Allegearre woene se Joops freondinne wêze. Wêrom wie dat, en is dat noch sa? Ta gelegenheid fan Joops hûndertste jierdei makke Karen Bies in dokumintêre.

Setske de Haan (1889-1948) kaam út Oranjewâld. As Cissy van Marxveldt waard se mei ‘Joop ter Heul’ en ”n Zomerzotheid’ de populêrste skriuwster fan famkesboeken fan de 20e iuw. Se ynspirearre oaren, bygelyks Anne Frank, dy’t sels ek skriuwster wurde woe. ‘Cissy van Marxveldt schrijft knal’, skreau Anne yn har deiboek. Sylvia Witteman neamt Cissy van Marxveldt ‘de koningin van de meisjesboeken, met als kers op de taart Joop ter Heul’.

Yn de Fryslân DOK ‘De Jopopinoloukicoclub’ dogge lêzeressen harren ferhaal. Sjoernaliste Inki de Jonge en muzikante Marjan Feith ûntdutsen harren mienskiplike leafde foar de boeken fan Cissy van Marxveldt. Foar de Fryske skriuwster Jetske Bilker wie Van Marxveldt har grutte foarbyld. Fierder komme biografe Monica Soeting en sjoernaliste Ciska Dresselhuys oan it wurd. En op it Drachtster Lyceum, dat dit jier lykas Joop ter Heul hûndert jier bestiet, lêze learlingen ‘De H.B.S.-tijd van Joop ter Heul’.