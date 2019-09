Henny en Xander Vrienten nije húsband DWDD

Henny en Xander Vrienten foarmje tegearre de húsband fan it fyftjinde seizoen fan De Wereld Draait Door. Heit en soan spylje alle lêste freeds fan de moanne yn ’e media-útstjoering fan DWDD om de tafelûnderwerpen muzikaal te bekommentariearjen.

Henny en Xander binne beide graach sjoene muzikanten en gasten yn De Wereld Draait Door. Henny waard by it grutte publyk bekend as bassist en sjonger fan Doe Maar. Doe Maar groeide út ta ien fan de súksesfolste bands yn de skiednis fan de Nederlânske popmuzyk. 27 septimber komt syn nijste soloalbum Tussen de Regels út. Mei syn albums En Toch… en Alles is Anders foarmet Tussen de Regels in trijelûk dat Henny syn ‘songen autobiografy’ neamt. Xander Vrienten studearre jazz oan it konservatoarium yn Amsterdam, mar hy besleat al gau as bassist oan ’e slach te gean. Xander spile ûnder oare mei Jett Rebel, Trijntje Oosterhuis, Valerius, My Baby, Shirma Rouse en The Souldiers.

Eardere húsbands fan De Wereld Draait Door wiene Roel van Velzen, MOKE, Lucky Fonz III, Rigby, Go Back to the Zoo, Chef’Special, The Kik, Tangarine, Typhoon, Lucas Hamming, Sue the Night, Roxeanne Hazes en it ôfrûne seizoen Racoon.